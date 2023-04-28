Минтруд готов обсудить переносе новогодних выходных на майские праздники

«Если будет такая инициатива, почему нет, конечно, обсудим», - сказал глава Минтруда.

Ранее был проведён соцопрос, согласно результатам которого 60% россиян поддержали идею лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова продлить майские праздники за счёт сокращения январских каникул, сообщает RT.