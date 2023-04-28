Минтруд готов обсудить переносе новогодних выходных на майские праздники
28 апреля 202318:32
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в ведомстве готовы к обсуждению переноса новогодних выходных на майские праздники, сообщает РИА Новости.
«Если будет такая инициатива, почему нет, конечно, обсудим», - сказал глава Минтруда.
Ранее был проведён соцопрос, согласно результатам которого 60% россиян поддержали идею лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова продлить майские праздники за счёт сокращения январских каникул, сообщает RT.
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru