Новогодние премии чаще выплачивают фирмы в сфере строительства

В частности, о желании порадовать своих сотрудников заявили 80% фирм в сфере строительства. Чуть отстали от них компании, работающие в области недвижимости (75%).

Также о намерении выплатить новогодние премии заявили работодатели из отрасли финансов и страхования (72%), IT-бизнеса (66%), общественного питания (65%), ритейла (59%).

Отмечается, что о денежных поощрениях чаще говорили представители малого и среднего бизнеса, нежели крупные компании. При этом выплатить премии всем сотрудникам готовы 52% фирм, ещё 39% компаний - только отличившимся сотрудникам, а 5% - только руководству.

Ранее депутат Госдумы Александр Мажуга предложил ввести для студентов прибавку к стипендии на Новый год по аналогии с тринадцатой зарплатой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».