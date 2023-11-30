Новогодние премии чаще выплачивают фирмы в сфере строительства
Выплатить новогоднюю премию чаще остальных намерены строительные компании. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» сообщает Газета.Ru.
В частности, о желании порадовать своих сотрудников заявили 80% фирм в сфере строительства. Чуть отстали от них компании, работающие в области недвижимости (75%).
Также о намерении выплатить новогодние премии заявили работодатели из отрасли финансов и страхования (72%), IT-бизнеса (66%), общественного питания (65%), ритейла (59%).
Отмечается, что о денежных поощрениях чаще говорили представители малого и среднего бизнеса, нежели крупные компании. При этом выплатить премии всем сотрудникам готовы 52% фирм, ещё 39% компаний - только отличившимся сотрудникам, а 5% - только руководству.
Ранее депутат Госдумы Александр Мажуга предложил ввести для студентов прибавку к стипендии на Новый год по аналогии с тринадцатой зарплатой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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