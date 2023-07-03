Губернатор НАО Бездудный предложил поощрять сообщающих о пьяных водителях
Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный предложил ввести в регионе меру поощрения людей за предоставление информации о садящихся за руль пьяными водителях. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале после произошедшего ДТП с нетрезвым водителем.
Губернатор отметил, что на выходных в Нарьян-Маре случилась авария, в результате которой погиб человек. По данным правоохранительных органов, водитель одного из автомобилей был пьян.
Накануне депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», предусматривающие введение новых правила получения водительских прав, сообщает РБК.
Ранее фракция «Новые люди» предложила отменить штрафы для автомобилистов, забывших водительские права или полис ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru