Новогодние единовременные выплаты получили родители 13,5 млн детей

Новогодние единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей получили родители 13,5 млн детей. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

О том, что такой «подарок к Новому году» будет сделан всем детям до семи лет включительно, во время большой пресс-конференции сообщил 17 декабря президент РФ Владимир Путин.

Путин признал сбои в выплатах на детей

Большинству семей не нужно было никуда обращаться или подавать заявление - деньги были перечислены ПФР автоматически, пишет «Газета.ру».

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова ранее в эфире НСН оценила такую выплату.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиВыплаты
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