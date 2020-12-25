Новогодние единовременные выплаты получили родители 13,5 млн детей

Новогодние единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей получили родители 13,5 млн детей. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

О том, что такой «подарок к Новому году» будет сделан всем детям до семи лет включительно, во время большой пресс-конференции сообщил 17 декабря президент РФ Владимир Путин.