Путин признал сбои в выплатах на детей
Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции ответил на запрос из Башкортостана от женщины, которая не получила положенные выплаты на девятимесячного ребенка.
"Получается, что система выплат работает со сбоем. Нужно с этим разобраться и наладить систему действующей поддержки. Обязательно с этим разберемся. Нас наверняка слышит руководитель региона, молодой и достаточно активный руководитель, эффективный человек. Но сбои возможны, наверное", - добавил президент, отметив, что в правительстве постоянно анализируют ситуацию с размерами выплат и их перечислением гражданам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Путин признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
- МИД Турции назвал незаконными санкции США из-за покупки С-400
- Путин признал сбои в выплатах на детей
- Путин назвал сроки восстановления российской экономики
- Путин назвал самые пострадавшие от коронакризиса отрасли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru