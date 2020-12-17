Путин признал сбои в выплатах на детей

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции ответил на запрос из Башкортостана от женщины, которая не получила положенные выплаты на девятимесячного ребенка.

"Получается, что система выплат работает со сбоем. Нужно с этим разобраться и наладить систему действующей поддержки. Обязательно с этим разберемся. Нас наверняка слышит руководитель региона, молодой и достаточно активный руководитель, эффективный человек. Но сбои возможны, наверное", - добавил президент, отметив, что в правительстве постоянно анализируют ситуацию с размерами выплат и их перечислением гражданам.