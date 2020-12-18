Путин - Дедушка Мороз. Союз женщин оценил новогодние выплаты на детей

По ее словам, сделать эту меру поддержки постоянной не получится. «Насчет ежегодной такой помощи я не знаю. Но у нас мало кто замечает, что в России таких мер поддержки с учетом разных категорий, количества детей и возраста никогда ранее не было. Все уже привыкли, что у нас есть материнский капитал, а он же индексируется каждый год, Я же помню, что когда я закладывала этот закон, это 250 тысяч было, а сейчас уже почти полмиллиона», - напомнила она.

Лахова добавила, что это стоит рассматривать как подарок от президента к Новому году.

«Только чтобы обязательно говорили, то это Дедушка Мороз от президента подарок принес», - смеется она.

Ранее Лахова пожаловалась Путину на то, что мороженое с названием «Радуга» несет пропаганду ЛГБТ-движения. Она заявила, что это мороженое косвенно заставляет детей привыкать к его флагу.

