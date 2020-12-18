Путин - Дедушка Мороз. Союз женщин оценил новогодние выплаты на детей
Председатель Союза женщин России рассказала в эфире НСН, смогут ли новогодние выплаты детям стать постоянными в России.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям с детьми до 7 лет, сообщили в пресс-службе Кремля.
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала в эфире НСН, что эта мера поддержки вряд ли станет постоянной.
«Сейчас действительно многие стали готовится к Новому году, зачастую новогодние елки проводят в онлайн-формате, а ребенку хочется послушать натуральное – елку увидеть, Деда Мороза, подарки получить. За эти деньги от президента можно купить хорошую елку и Деда Мороза пригласить, пусть и в маске. Но в любом случае у ребенка будет подарок и праздник. Это можно только приветствовать», - сказала Лахова.
По ее словам, сделать эту меру поддержки постоянной не получится. «Насчет ежегодной такой помощи я не знаю. Но у нас мало кто замечает, что в России таких мер поддержки с учетом разных категорий, количества детей и возраста никогда ранее не было. Все уже привыкли, что у нас есть материнский капитал, а он же индексируется каждый год, Я же помню, что когда я закладывала этот закон, это 250 тысяч было, а сейчас уже почти полмиллиона», - напомнила она.
Лахова добавила, что это стоит рассматривать как подарок от президента к Новому году.
«Только чтобы обязательно говорили, то это Дедушка Мороз от президента подарок принес», - смеется она.
Ранее Лахова пожаловалась Путину на то, что мороженое с названием «Радуга» несет пропаганду ЛГБТ-движения. Она заявила, что это мороженое косвенно заставляет детей привыкать к его флагу.
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