Новогодней столицей России стал Киров

Город Киров получил звание «Новогодняя столица России», сообщило региональное правительство.

Взрывная «радость»: Россиян предупредили об ответственности за салюты на праздники

На Театральной площади Кирова прошло торжественное мероприятие в честь присвоения статуса. Снегурочка вручила губернатору Кировской области Александру Соколову снежинку — символ Новогодней столицы.

По словам главы региона, в рамках проекта в Кирове запланировано проведение Вятской ярмарки.

На новогодних праздниках наибольшей популярностью у россиян пользовались горнолыжные курорты Красной Поляны. Также в топ-3 вошли курорты Карачаево-Черкесии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кировская ОбластьНовый Год

Горячие новости

Все новости

партнеры