Новогодней столицей России стал Киров
Город Киров получил звание «Новогодняя столица России», сообщило региональное правительство.
На Театральной площади Кирова прошло торжественное мероприятие в честь присвоения статуса. Снегурочка вручила губернатору Кировской области Александру Соколову снежинку — символ Новогодней столицы.
По словам главы региона, в рамках проекта в Кирове запланировано проведение Вятской ярмарки.
На новогодних праздниках наибольшей популярностью у россиян пользовались горнолыжные курорты Красной Поляны. Также в топ-3 вошли курорты Карачаево-Черкесии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru