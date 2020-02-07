Двух российских дипломатов поместят под карантин из-за коронавируса
Два российских дипломата, проходящих службу в Китае, будут помещены под карантин на территории посольства. Речь идет о сотрудниках, которые готовили эвакуацию россиян из города Ухань.
Посол РФ В Китае Андрей Денисов сообщил ТАСС, что для дипломатов приготовлено отдельно стоящее здание, в котором есть все необходимое для проживания.
В посольстве отметили, что сейчас дипломаты прорабатывают вопрос эвакуации соотечественников из провинции Хубэй, передает RT.
Ранее в Китае заявили, что число новых случаев заражения «уханьским» коронавирусом пошло на спад. Однако директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в беседе с НСН предупредил, что говорить о победе над эпидемией пока рано.
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