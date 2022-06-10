Госдума хочет запретить вывески на английском
Госдума предложила запретить уличные вывески на иностранных языках. Автором законопроекта стала глава комитета по культуре Елена Ямпольская, сообщает .
«В Москве до 80% вывесок содержат иностранные слова, а это «неуважение к русскому языку и родной стране», - сказала она. Ямпольскую поддержал депутат от КПРФ Николай Коломейцев, предложив заменить латиницу на кириллицу в городах России.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициатива может быть рассмотрена в Госдуме еще до летних каникул, так как речь идет о защите русского языка.
Ранее в Крыму выпустили словарь «Говори по-русски» по замене заимствованных из английского языка слов на русские. Как рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, в издание включены наиболее распространённые англицизмы.
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