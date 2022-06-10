«Без перегибов»: Переименование «английских» вывесок в России может пройти за год

Решение отказаться от иностранных вывесок в России естественно и правильно, в первую очередь важно прекратить создавать новые вывески и рекламу с надписями латиницей, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Госдума ранее предложила запретить уличные вывески на иностранных языках. Автором законопроекта стала глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Ее поддержал спикер ГД Вячеслав Володин.



«Это в любом случае правильное решение, оно не будет моментальным, но как минимум, я считаю, новые вывески на иностранных языках нужно запретить размещать. А вот этапность замены тех, что уже существуют, специалисты должны оценить и разобраться. Но в целом идея правильная, думаю, Госдума поддержит ее всеми депутатами. Ввести норму, запрещающую новые вывески, надо как можно быстрее, чтобы сигнал предпринимателям был направлен. Я думаю, в течение года в целом можно говорить о том, чтобы такую работу провести. Другое дело, что есть проблемы с теми компаниями, у которых есть наименования только на иностранном языке – ну, думаю, рынки России все равно важны для них, будут искать выходы, как переводить вывески на доступный нам язык», - рассказал Пахомов.