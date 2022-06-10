«Без перегибов»: Переименование «английских» вывесок в России может пройти за год
На русификацию бюджетных учреждений выделят средства из бюджета, а предпринимателям дадут время на смену вывесок, предположил в эфире НСН депутат Сергей Пахомов.
Решение отказаться от иностранных вывесок в России естественно и правильно, в первую очередь важно прекратить создавать новые вывески и рекламу с надписями латиницей, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Госдума ранее предложила запретить уличные вывески на иностранных языках. Автором законопроекта стала глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Ее поддержал спикер ГД Вячеслав Володин.
«Это в любом случае правильное решение, оно не будет моментальным, но как минимум, я считаю, новые вывески на иностранных языках нужно запретить размещать. А вот этапность замены тех, что уже существуют, специалисты должны оценить и разобраться. Но в целом идея правильная, думаю, Госдума поддержит ее всеми депутатами. Ввести норму, запрещающую новые вывески, надо как можно быстрее, чтобы сигнал предпринимателям был направлен. Я думаю, в течение года в целом можно говорить о том, чтобы такую работу провести. Другое дело, что есть проблемы с теми компаниями, у которых есть наименования только на иностранном языке – ну, думаю, рынки России все равно важны для них, будут искать выходы, как переводить вывески на доступный нам язык», - рассказал Пахомов.
При этом материальную сторону вопроса отметать не стоит, важно избежать «перегибов».
«В истории новой России это первое такое обсуждение. Если это решение состоится, оно тоже будет первым. Это должно коснуться всех, если уж говорить о визуальном облике наших городов, не только рекламы и вывесок, но и всех надписей. В целом на улицах наших городов приоритет должен быть русскому языку. У нас на транспорте много надписей, еду по Москве и вижу, что вокруг большегрузный транспорт расписан иностранными языками – тоже есть вопросы, но перегибать-то не стоит. Государственным учреждениям понадобятся средства, а предпринимателям просто надо дать время: вывески же приходят в негодность достаточно быстро, они не висят годами на улицах. И при обновлении должны такие требования предъявляться. Надо ли заставлять владельцев быстро их сейчас переделывать – это вопрос к специалистам, которые должны взвесить потери бизнеса, я полностью согласен, что мы должны их учитывать», - заверил депутат.
Ранее глава Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила адаптации названия компании на русском языке. Об этом она рассказала в ходе форума «Неделя российского ретейла». Глава российского Минпромторга Денис Мантуров тогда же подчеркнул, что в торговле и промышленности сложилась традиция слишком часто и немотивированно использовать иностранные наименования. При этом представители бизнеса указывали, что иностранные названия помогают вести более активные продажи из-за укоренившейся традиции россиян воспринимать иностранные бренды в качестве более престижных.
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