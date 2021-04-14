Новое правило закупок грозит России дефицитом лекарств

Как предполагается, в случае введения этого правила россияне могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств. Согласно правилу, при госзакупках стратегически значимых медицинских препаратов привилегии получат компании, имеющие производство полного цикла с синтезом субстанции на территории ЕАЭС.

Однако ряд экспертов считает, что благодаря новому правилу Россия в ближайшие годы сможет обеспечить производство большинства критически значимых для системы здравоохранения препаратов, что позволит избавиться от зависимости от импортных поставок.

В необходимости создания возможностей для дальнейшего развития локального фармпроизводства полного цикла также убеждены и в Минпромторге.

Как сообщалось ранее, фальшивые медицинские препараты вряд ли можно приобрести в аптеках России, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова.

По его словам, чаще всего они встречаются в интернет-магазинах, в том числе зарубежных. Как правило, подделывают дешевые аналоги дорогостоящих лекарственных препаратов.

