Новое правило закупок грозит России дефицитом лекарств
В России ведущие отраслевые объединения производителей лекарств и пациентские сообщества выступают против правила «второй лишний», пишут «Известия».
Как предполагается, в случае введения этого правила россияне могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств. Согласно правилу, при госзакупках стратегически значимых медицинских препаратов привилегии получат компании, имеющие производство полного цикла с синтезом субстанции на территории ЕАЭС.
Однако ряд экспертов считает, что благодаря новому правилу Россия в ближайшие годы сможет обеспечить производство большинства критически значимых для системы здравоохранения препаратов, что позволит избавиться от зависимости от импортных поставок.
В необходимости создания возможностей для дальнейшего развития локального фармпроизводства полного цикла также убеждены и в Минпромторге.
Как сообщалось ранее, фальшивые медицинские препараты вряд ли можно приобрести в аптеках России, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова.
По его словам, чаще всего они встречаются в интернет-магазинах, в том числе зарубежных. Как правило, подделывают дешевые аналоги дорогостоящих лекарственных препаратов.
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