Эксперт рассказала, какие лекарства должны быть в домашней аптечке

Обезболивающие, противовирусные препараты, лекарства от сердечного приступа и расстройства желудка должны быть в каждой аптечке первой помощи, считает исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Сейчас пандемия коронавируса. Поэтому в наших аптечках должны быть противопростудные, противовирусные средства, обезболивающие и жаропонижающие – например, аспирин и парацетамол», — рассказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Кроме того, Преснякова советует держать в аптечке антигистаминные препараты, которые можно использовать для облегчения симптомов при простуде и вирусных заболеваниях.

Также эксперт порекомендовала иметь в доме сорбенты, препараты для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, в частности, каптоприл, необходимый для первой помощи людям с болезнями сердца.

Преснякова отметила, что в аптечке нужны перевязочные материалы, антисептики и необходимые приборы: термометр и тонометр.

Кроме того, эксперт призвала ответственно подходить к содержанию домашней аптечки, хранить ее в недоступном для детей месте и следить за сроками годности лекарств.

