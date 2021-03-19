Эксперт рассказала, какие лекарства должны быть в домашней аптечке
Обезболивающие, противовирусные препараты, лекарства от сердечного приступа и расстройства желудка должны быть в каждой аптечке первой помощи, считает исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
«Сейчас пандемия коронавируса. Поэтому в наших аптечках должны быть противопростудные, противовирусные средства, обезболивающие и жаропонижающие – например, аспирин и парацетамол», — рассказала эксперт в беседе с «Радио 1».
Кроме того, Преснякова советует держать в аптечке антигистаминные препараты, которые можно использовать для облегчения симптомов при простуде и вирусных заболеваниях.
Также эксперт порекомендовала иметь в доме сорбенты, препараты для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, в частности, каптоприл, необходимый для первой помощи людям с болезнями сердца.
Преснякова отметила, что в аптечке нужны перевязочные материалы, антисептики и необходимые приборы: термометр и тонометр.
Кроме того, эксперт призвала ответственно подходить к содержанию домашней аптечки, хранить ее в недоступном для детей месте и следить за сроками годности лекарств.
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