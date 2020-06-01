Новое обвинение предъявят расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову
Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему офицеров и сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае 29 октября 2019 года, предъявят обвинение в покушении на убийство в дополнение к обвинению в убийстве. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев, передаёт ТАСС.
Решение связано с тем, что двое военнослужащих остались живы. Фактически одно обвинение разделили на два, уточнил адвокат.
Шамсутдинов расстрелял десять человек, восемь из них скончались. Позже срочник заявил, что над ним издевались. Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Его обидчик Руслан Мухатов в итоге получил два года условно со штрафом в 30 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
406 тыс.+9 268 / сут.
Умерли
4 693+138 / сут.
Выздоровели
172 тыс.+4 414 / сут.
- Газопровод «Ямал-Европа» заработал после четырёх дней простоя
- Новое обвинение предъявят расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову
- Курящих и пьющих отнесли к группе риска по COVID-19
- Роскосмос vs SpaceХ - 1:1. Маск ответил Рогозину по-русски
- Экс-советница Обамы заподозрила России в причастности к беспорядкам в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru