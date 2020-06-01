Новое обвинение предъявят расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову

Решение связано с тем, что двое военнослужащих остались живы. Фактически одно обвинение разделили на два, уточнил адвокат.

Шамсутдинов расстрелял десять человек, восемь из них скончались. Позже срочник заявил, что над ним издевались. Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Его обидчик Руслан Мухатов в итоге получил два года условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

