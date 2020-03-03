«Не слишком мягкий»: В Госдуме оценили приговор обидчику Шамсутдинова

Даже если осуждённый довёл Рамиля Шамсутдинова до расстрела сослуживцев, распространять на него ответственность за это преступление нельзя, заявил в эфире НСН депутат Госдумы Александр Шерин.

Гарнизонный военный суд Читы приговорил к двум годам условно Руслана Мухатова, обвинённого в издевательствах над срочником Рамилем Шамсутдиновым (на фото). Ему также назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Вынося приговор, суд учитывал, что Мухатов частично признал вину и не был судим.

Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат получил два года условно

Отвечая на вопрос, не слишком ли это мягкий приговор для человека, фактически спровоцировавшего Шамсутдинова на расстрел сослуживцев, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН призвал не распространять на Мухатова ответственность за действия срочника.

«Я думаю, не слишком мягкое наказание. Часто люди ссорятся даже в дорожной пробке. И когда человек выходит со стволом и стреляет в соседний автомобиль, никто не пытается рассуждать на предмет того, кто в том автомобиле его спровоцировал. Есть факт того, что человек взял в руки оружие и начал стрелять в людей, которые были абсолютно ему не опасны. Это не враги, это его сослуживцы, чьи-то мужья, чьи-то отцы. И если кто-то был виновен в том, что его довели до такого состояния, то явно нельзя разделять ответственность между Шамсутдиновым и этим человеком, который, возможно, стал одной из причин, и давать какие-то значимые сроки.

Сам факт того, что никто никого не стал покрывать, выгораживать, что нет никаких причин и только он сам [Шамсутдинов – прим. НСН] виноват – это уже показатель. Пусть даже условный срок, но человек его получил», - высказался депутат по поводу приговора Мухатову.

Шерин ездил с проверкой в военную часть в Забайкалье, где Шамсутдинов расстрелял 10 человек. Восемь его жертв скончались. Срочник впоследствии объяснил, что причиной стали издевательства над ним и другими сослуживцами. По делу о неуставных отношениях было несколько потерпевших. Впоследствии стало известно, что четверо из шести пострадавших отказались от претензий после того, как Мухатов выплатил им по 500 рублей компенсации.

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ФОТО: mig41 / Telegram
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