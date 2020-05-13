Суд оставил на свободе обидчика «стрелка» Шамсутдинова
Второй восточный окружной военный суд Читы принял решение оставить в силе приговор Руслану Мухатову - обидчику военнослужащего из Тюмени Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года. Об этом URA.RU сообщил один из адвокатов «стрелка» Равиль Тугушев. Ранее Читинский гарнизонный суд признал Мухатова виновным в неуставных взаимоотношениях и приговорил к 2 годам условного наказания со штрафом 30 тысяч рублей.
Адвокат отметил неожиданную и странную позицию прокуратуры, которая при рассмотрении жалобы на приговор заняла сторону Мухатова. Причём в суде первой инстанции гособвинение просило реальный срок для него в колонии-поселении. Теперь же прокурор неожиданно попросил ничего не изменять.
Защита Шамсутдинова и он сам настаивали на том, чтобы обидчик получил реальный срок наказания. По материалам суда, Мухатов, будучи старослужащим, издевался над Шамсутдиновым и его сослуживцами. «Дед» заставлял их делать унизительные физические упражнения, а также постоянно оскорблял.
Рамиль Шамсутдинов напал на сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части под Читой. После караула он открыл огонь из автомата по солдатам и офицерам, убив 8 человек, ещё 2 были тяжело ранены. Свой поступок он обосновал усталостью от постоянных издевательств и унижений в воинской части.
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