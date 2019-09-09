Новое кафе Петра Порошенко возмутило украинцев

Блогер с иронией отметил, что пенсии обычного украинца как раз хватит на 20 порций «чурроса».

Ранее Порошенко в соцсетях заявил, что произведенный обмен гражданами между Россией и Украиной, является, в том числе и его заслугой. В ответ пользователи поинтересовались у экс-президента, почему он не приехал встречать моряков, которых осенью прошлого года задержали в Керченском проливе.

