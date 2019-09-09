Новое кафе Петра Порошенко возмутило украинцев
Кондитерская компания экс-президента Украины Петра Порошенко Roshen открыла на проспекте науки в Киеве кафе Nice on Cafe. Правда, сами украинцы назвали ценники в заведении заоблачными для простых граждан.
Блогер Михаил Шнайдер рассказал, что в меню, к примеру, присутствует блюдо «чуррос» - это испанское лакомство, приготовленное во фритюре. Одна порция этого блюда обойдется посетителям в 75 гривен (около 200 российских рублей), пишут «Дни.ру».
Блогер с иронией отметил, что пенсии обычного украинца как раз хватит на 20 порций «чурроса».
Ранее Порошенко в соцсетях заявил, что произведенный обмен гражданами между Россией и Украиной, является, в том числе и его заслугой. В ответ пользователи поинтересовались у экс-президента, почему он не приехал встречать моряков, которых осенью прошлого года задержали в Керченском проливе.
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