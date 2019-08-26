Украинский политолог объяснил слова Порошенко об украинском флаге над Донецком

«Очень удивляют такие заявления. Один министр обороны уже обещал провести парад в Севастополе. Порошенко никак не угомонится с флагом над Донецком. Вообще непонятно, зачем ему повторять эту чушь. У него было пять лет, он обещал остановить войну. Войну не остановил, ситуация не меняется. И новый президент не торопится вести переговоры напрямую с Донбассом. Лучше бы он о том подумал, как им сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, чем рассказывать такие басни, свои сны пересказывать. Занимается сотрясанием воздуха», - посетовал Дудчак.

Напомним, в июле 2014 года тогдашний министр обороны Украины Валерий Гелетей пообещал провести парад Победы в Севастополе. Позднее он был отправлен в отставку за поражения под Иловайском и Дебальцево.

