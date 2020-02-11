Новгородские депутаты и Минприроды не смогли решить, что считать валежником
Парламентарии Новосибирской областной думы выявили разночтения в региональном и федеральном законодательстве по вопросу определения валежника. О необходимости уточнить понятие заявил депутат Олег Мирошников в ходе подведения итогов сбора валежника в 2019 году аграрным комитетом Законодательного собрания Новосибирской области.
«Вот прошел ветровал, снеговал. Дерево упало, корни вывернуло, хвоя зеленая. Так это валежник или деловая древесина?», - обратился Мирошников с вопросом к главе Минприроды региона Андрею Даниленко.
Последний рекомендовал отнести это дерево к разряду деловой древесины. Однако, депутат возразил – согласно федеральному закону, ветро- и снеговал нельзя рассматривать как деловую древесину.
При этом, глава аграрного комитета Олег Подойма отметил, что принятие закона о валежнике оказало благотворное влияние на леса Новосибирского региона, особенно в части чистоты лесных объектов.
Напомним, с 1 января 2019 года россияне получили право бесплатно для собственных нужд собирать в лесах валежник - лежащие остатки стволов деревьев, сучьев после снеговала, шторма, бурелома или других природных явлений. Раньше, чтобы вывезти из леса упавшие стволы, надо было оформить договор аренды участка, иначе грозил штраф или два года лишения свободы.
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