Толстой: В Госдуму внесут законопроект о признании права на жизнь до рождения
Депутаты в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что об этой инициативе говорят давно, а о важности этого решения сообщают не только депутаты, но и российские врачи.
До этого Минздрав России утвердил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта. Врачам рекомендуют перед прерыванием беременности делать женщине УЗИ, на котором она увидит плод и услышит его сердцебиение.
В новой версии указывается, что аборт проводится «по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования». В прежней версии упоминалось лишь желание пациентки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru