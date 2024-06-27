Толстой: В Госдуму внесут законопроект о признании права на жизнь до рождения

Депутаты в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что об этой инициативе говорят давно, а о важности этого решения сообщают не только депутаты, но и российские врачи.