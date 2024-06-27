Путин накормил президента Конго пельменями с перепелкой

Также в ходе официального завтрака были предложены томленные в квасе телячьи щечки, салат из подкопчённой форели со щавелем и огурцами, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром.

Также в меню вошли филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом, десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики, российские вина «Усадьба Дивноморское».

Ранее Путин вручил Дени Сассу-Нгессо орден Почёта «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Конго», сообщает RT.

