Путин накормил президента Конго пельменями с перепелкой

Президентам России и Конго Владимиру Путину и Дени Сассу-Нгессо, а также участникам прошедших в Кремле российско-конголезских переговоров в расширенном составе, предложили пельмени с перепелкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Путина в КНДР угостили жареной бараниной и утиной печенью

Также в ходе официального завтрака были предложены томленные в квасе телячьи щечки, салат из подкопчённой форели со щавелем и огурцами, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром.

Также в меню вошли филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом, десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики, российские вина «Усадьба Дивноморское».

Ранее Путин вручил Дени Сассу-Нгессо орден Почёта «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Конго», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПереговорыЕдаКонгоВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры