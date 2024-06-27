Путин накормил президента Конго пельменями с перепелкой
Президентам России и Конго Владимиру Путину и Дени Сассу-Нгессо, а также участникам прошедших в Кремле российско-конголезских переговоров в расширенном составе, предложили пельмени с перепелкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Также в ходе официального завтрака были предложены томленные в квасе телячьи щечки, салат из подкопчённой форели со щавелем и огурцами, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром.
Также в меню вошли филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом, десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики, российские вина «Усадьба Дивноморское».
Ранее Путин вручил Дени Сассу-Нгессо орден Почёта «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между РФ и Конго», сообщает RT.
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- Путин накормил президента Конго пельменями с перепелкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru