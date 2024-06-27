Музей Победы проведет фестиваль ко Дню молодежи

Фестиваль «День молодежи в Парке Победы» состоится в московском Музее Победы с 29 по 30 июня. Он организован при поддержке Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом». Посетители смогут больше узнать о героических страницах истории России, быте середины XX века, популярных в то время профессиях и видах спорта. Также можно будет проверить свою физическую подготовку согласно нормам ГТО. Мероприятия входят в бесплатную программу семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический», проводимую Музеем Победы и правительством Москвы.

По словам представителей Музея Победы, отмечающийся с 1958 года день молодежи посвящен тем людям, от которых зависит будущее России. В мероприятиях примет участие популярный спортсмен Александр Липов, который расскажет о занятиях спортом и здоровом образом жизни. Также посетители выставки познакомятся с фитбоксингом — комбинацией фитнеса, бокса и кикбоксинга.

Также на фестивале будет развернута площадка «Фронтовая агитбригада». Здесь можно поучаствовать в перетягивании каната, старинной забаве «Тяни-толкай», посмотреть показательные выступления по самбо, познакомиться с функциональным тренингом и принять участие в военно-патриотических мастер-классах.

На суд зрителей представят свои выступления юные артисты — музыкальный театр «На Поклонке», Артем и Алиса Чирковы и Камилл Обухов.

Продолжится программа фестиваля и 30 июня. На легендарном автомобиле времен Великой Отечественной войны — полуторке — пройдут выступления участников фестивалей «Журавли Победы» и «Московская студенческая весна» и коллективов «Музыкальная дорожка», «Драйвики», «Киндерстар» и «Городок».

Всего на фестивале будут работать свыше 70 интерактивный площадок, окунающих зрителей в атмосферу 1940-х годов. С их помощью можно будет узнать о работе полевых госпиталей, о подготовке военнослужащих различных родов войск и даже попробовать «обезвредить минное поле» и примерить настоящие парашютные стропы. Также на выставке можно будет посетить шахматную и городошную площадке, пострелять в пневматическом тире, освоить картинг и так далее. Для посетителей будут проведены бесплатные пешие и автобусные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе.

