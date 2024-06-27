Кабмин направит на лечение детей с тяжелыми заболеваниями 24,5 млрд рублей
Фонд «Круг добра» получит от правительства РФ свыше 24,5 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, благодаря работе фонда в 2023 году дорогостоящие лекарства были предоставлены почти 2,5 тысячи детей, ещё около 300 пациентов получили необходимые медизделия и технические средства реабилитации.
Глава правительства указал, что федеральное финансирование позволит помочь ещё большему числу детей «с редкими и тяжёлыми диагнозами».
«Для помощи детям используются новые сложные и уникальные методики... это требует дополнительных ресурсов», - заключил Мишустин.
Ранее экспертный совет фонда «Круг добра» расширил перечень хронических заболеваний, включив в него, в том числе, атрофию зрительного нерва Лебера, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru