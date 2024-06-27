Статус ветеранов получат участники СВО из Запорожской и Херсонской областей
Россияне, которые выполняют задачи спецоперации в Запорожской и Херсоноской областях, получат статус ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
Уточняется, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал – люди, защищающие Россию с оружием, должны быть в равных условиях.
Для граждан со статусом ветеранов боевых действий предусмотрен ряд социальных гарантий, в том числе налоговые льготы и внеочередное право на приобретение земельных участков.
Ранее Путин поручил внести поправки в законодательство, которые позволят признать участников спецоперации ветеранами боевых действий независимо от того, заключали ли они контракт с Минобороны, передает «Радиоточка НСН».
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