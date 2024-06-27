В Финляндии с 8 июля упростят процедуру конфискации недвижимости россиян
Финляндия с 8 июля упростит процедуру конфискации недвижимости, особенно это коснется граждан РФ, сообщает финский Минюст.
Так, люди, которые не выходят на связь и допустили просрочку платежей по ЖКХ, рискуют лишиться своего имущества в Финляндии. В ведомстве добавили, что чаще всего с проблемой сталкиваются в Восточной Финляндии, где не всегда получается доставить уведомления владельцам в Россию.
Это не первые попытки "отобрать" недвижимость у россиян. В марте таможенная служба Литвы сообщила, что конфисковала первый автомобиль с российскими номерами на пункте пропуска Мядининкай. По данным ведомства, за рулем Audi Q7 находился гражданин Молдавии, который намереваплся пересечь границу с Белоруссией.
11 марта в Литве вступил в силу запрет на использование на территории страны автомобилей с российскими регистрационными номерами. Исключения распространяются только на машины дипломатов и автомобили, которые транзитом следуют в Калининградскую область. В случае нарушения запрета владельцам автомобилей грозит штраф и конфискация транспортного средства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru