Кудрин рассказал о масштабном воровстве леса в России

14 января 202018:28

Счетная палата сумела раскрыть схему незаконных поставок за рубеж сырого леса-кругляка через пропускные пункты в Бурятии и Читинской области. Об этом рассказал председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин. По его словам, лес вывозился огромными составами безо всякой декларации.

Хинштейн: Из бюджета РФ ежегодно пропадает больше трёх миллиардов рублей

По оценке СП, незаконно ввезено десятки миллионов тонн природных ресурсов. Минувшей осенью все материалы по лесной контрабанде направлены аудиторами в правоохранительные органы, отмечает «Свободная пресса».

Ранее Кудрин сообщил, что из федерального бюджета ежегодно воруют до трех миллиардов рублей, а общий объём нарушений, в том числе, непреднамеренных, оценивается не менее, чем в 800 миллиардов рублей.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в эфире НСН согласился с такими оценками.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей КудринСчетная ПалатаЛес