Кудрин рассказал о масштабном воровстве леса в России
Счетная палата сумела раскрыть схему незаконных поставок за рубеж сырого леса-кругляка через пропускные пункты в Бурятии и Читинской области. Об этом рассказал председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин. По его словам, лес вывозился огромными составами безо всякой декларации.
По оценке СП, незаконно ввезено десятки миллионов тонн природных ресурсов. Минувшей осенью все материалы по лесной контрабанде направлены аудиторами в правоохранительные органы, отмечает «Свободная пресса».
Ранее Кудрин сообщил, что из федерального бюджета ежегодно воруют до трех миллиардов рублей, а общий объём нарушений, в том числе, непреднамеренных, оценивается не менее, чем в 800 миллиардов рублей.
Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в эфире НСН согласился с такими оценками.
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