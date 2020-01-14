Кудрин рассказал о масштабном воровстве леса в России

По оценке СП, незаконно ввезено десятки миллионов тонн природных ресурсов. Минувшей осенью все материалы по лесной контрабанде направлены аудиторами в правоохранительные органы, отмечает «Свободная пресса».

Ранее Кудрин сообщил, что из федерального бюджета ежегодно воруют до трех миллиардов рублей, а общий объём нарушений, в том числе, непреднамеренных, оценивается не менее, чем в 800 миллиардов рублей.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в эфире НСН согласился с такими оценками.

