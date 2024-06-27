«Знала текст наизусть»: Семья Заворотнюк рассказала о последних проектах актрисы

Военная драма снималась в Белоруссии. Родственники отметили, что Заворотнюк серьезно готовилась к этой роли и очень ждала ее. По словам близких, актриса к началу съемок знала весь текст наизусть.

Одновременно с этим проектом в Москве стартовали съемки «Не плачь по мне, Аргентина». Близкие Заворотнюк отметили, что актрисе не составляло труда переключаться между разными жанрами и характерами, она буквально жила каждой ролью.

Актриса умерла в ночь на 30 мая на 54-м году жизни после тяжелой и продолжительной борьбы с онкологией. Ранее стало известно, что последней работой, в которой она снялась, стал сериал «Приставы». Съемки проекта проходили в Москве еще в 2017 году, а выйти он должен был в 2022 году. Однако режиссер фильма рассказал, что было принято решение не выпускать проект, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

