Новая Зеландия вводит карантин в крупнейшем городе из-за случая COVID-19
В крупнейшем новозеландском городе Окленде с воскресенья власти вводят карантин. Решение принято из-за одного выявленного случая заражения коронавирусом. Ограничения продлятся неделю, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.
«Кабинет (министров – прим. НСН) принял решение, что Окленд вынужден перейти на третий уровень ограничений на семь дней. Оставшаяся часть Новой Зеландии переходит на второй уровень ограничений», - прокомментировала Ардерн предстоящий локдаун.
В Окленде на неделю закроют все общественные места. Вводится запрет на собрания вне семьи, спортивные мероприятия, в том числе марафон Round the Bays. Въезд и выезд из города будет закрыт. Работу и учебу переводят в дистанционный режим.
В других населенных пунктах, в соответствии со вторым уровнем ограничений, школы и офисы продолжат работу, в массовых собраниях смогут участвовать не более 100 человек, отмечает РИА Новости.
Ранее в феврале в Окленде вводили трехдневный карантин из-за трех новых случая заражения коронавирусом.
Всего, по данным минздрава Новой Зеландии, в стране выявлено 2372 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2280 человек, скончались 26.
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