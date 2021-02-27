Новая Зеландия вводит карантин в крупнейшем городе из-за случая COVID-19

«Кабинет (министров – прим. НСН) принял решение, что Окленд вынужден перейти на третий уровень ограничений на семь дней. Оставшаяся часть Новой Зеландии переходит на второй уровень ограничений», - прокомментировала Ардерн предстоящий локдаун.

В Окленде на неделю закроют все общественные места. Вводится запрет на собрания вне семьи, спортивные мероприятия, в том числе марафон Round the Bays. Въезд и выезд из города будет закрыт. Работу и учебу переводят в дистанционный режим.

В других населенных пунктах, в соответствии со вторым уровнем ограничений, школы и офисы продолжат работу, в массовых собраниях смогут участвовать не более 100 человек, отмечает РИА Новости.

Ранее в феврале в Окленде вводили трехдневный карантин из-за трех новых случая заражения коронавирусом.

Всего, по данным минздрава Новой Зеландии, в стране выявлено 2372 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2280 человек, скончались 26.

