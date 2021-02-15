Новая Зеландия и Австралия получили первую партию вакцины от коронавируса
Первые партии доз вакцин Pfizer и BioNTech поступили в Новую Зеландию и Австралию. Об этом сообщают ведомства здравоохранению двух стран.
Вакцинация в Австралии запланирована на 22 февраля, страна получила груз с 142 тысячами доз вакцины.
Новая Зеландия получила 60 тысяч доз вакцины от коронавируса. Как сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн, первыми вакцину получат сотрудники пограничных служб 20 февраля.
С начала пандемии в Австралии зарегистрировано 28,8 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Новой Зеландии – 2336 случаев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
- «АвтоВАЗ» отзывает 9 тысяч автомобилей Lada Xray из-за проблем с рулевым управлением
- Новая Зеландия и Австралия получили первую партию вакцины от коронавируса
- Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
- Российские теннисисты установили исторический рекорд на Australian Open
- Замглавы Минфина Андрей Круглов освобожден от должности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru