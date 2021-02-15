Новая Зеландия и Австралия получили первую партию вакцины от коронавируса

Первые партии доз вакцин Pfizer и BioNTech поступили в Новую Зеландию и Австралию. Об этом сообщают ведомства здравоохранению двух стран.

Вакцинация в Австралии запланирована на 22 февраля, страна получила груз с 142 тысячами доз вакцины.

Новая Зеландия получила 60 тысяч доз вакцины от коронавируса. Как сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн, первыми вакцину получат сотрудники пограничных служб 20 февраля.

С начала пандемии в Австралии зарегистрировано 28,8 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Новой Зеландии – 2336 случаев.

