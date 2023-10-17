Новая высокотехнологичная рентген-операционная открылась в больнице имени Пирогова

По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания — одна из наиболее распространенных причин госпитализации. Сегодня уровень помощи при таких заболеваниях в Москве отвечает передовым мировым стандартам, подчеркнула Ракова. Свыше 20 столичных стационаров оказывают круглосуточную помощь больным с сердечно-сосудистыми патологиями.

Новое оборудование в рентген-операционной позволяет проводить высокотехнологические рентген-хирургические и аритмологические операции на самом современном уровне. При этом ангиограф помогает следить за ходом операции в режиме реального времени с помощью современной системы визуализации и рентгенологического оборудования, добавила Ракова.

Современное анестезиологические и реанимационное оборудование, а также системы мониторинга состояния пациента дают возможность значительно нарастить объем оказываемой в больнице экстренной и плановой медпомощи. Мощности операционного блока позволяют круглосуточно проводить операции.

В Региональном сосудистом центре ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова проводятся такие высокотехнологические процедуры и операции, как коронарография, стентирование коронарных артерий различной сложности, реканализации хронических окклюзий коронарных артерий, транскатетерная имплантация аортального клапана, тромбэктомии при ишемическом инсульте и другие. Каждый год здесь проводятся свыше 1800 операций пациентам с острым коронарным синдромом, ишемической болезнью сердца, острым нарушением мозгового кровообращения и со структурной патологией сердца.

В новой операционной также будут проводить операции медики отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электростимуляции. В нем ежегодно выполняются свыше 600 высокотехнологичных операций, в частности, первичная имплантация и замена однокамерных и двухкамерных частотно-адаптивных электрокардиостимуляторов, устройств для сердечной ресинхронизирующей терапии (трехкамерных электрокардиостимуляторов), радиочастотная аблация фибрилляции и трепетания предсердий и так далее. При этом самые сложные реконструктивные и малоинвазивные операции отвечают современным международным медицинским стандартам.

