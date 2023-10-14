Собянин рассказал о новом стандарте паллиативной помощи в Москве

О разработке и внедрении нового стандарта паллиативной помощи мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своём персональном сайте. По его словам, столичные власти ведут полномасштабную трансформацию здравоохранения.

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Изменения касаются амбулаторного звена, системы онкологической помощи и инфекционной службы.

«И, конечно, с особым вниманием подошли к разработке и внедрению нового стандарта паллиативной помощи», – подчеркнул Сергей Собянин.

В Москве ежегодно около 100 тыс. пациентам требуется хосписная и паллиативная помощь. Чтобы обеспечить им и их родным необходимую помощь и поддержку, власти модернизируют материально-техническую базу паллиативной службы. Это позволит также поддерживать способность больного к самообслуживанию максимально долго.



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ФОТО: РИА Новости
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