Собянин рассказал о новом стандарте паллиативной помощи в Москве

Изменения касаются амбулаторного звена, системы онкологической помощи и инфекционной службы.

«И, конечно, с особым вниманием подошли к разработке и внедрению нового стандарта паллиативной помощи», – подчеркнул Сергей Собянин.

В Москве ежегодно около 100 тыс. пациентам требуется хосписная и паллиативная помощь. Чтобы обеспечить им и их родным необходимую помощь и поддержку, власти модернизируют материально-техническую базу паллиативной службы. Это позволит также поддерживать способность больного к самообслуживанию максимально долго.





