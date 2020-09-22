Новая версия «Арепливира» может появиться уже в 2021 году

Новая версия препарата для лечения коронавирусной инфекции – «Арепливир» – может быть выпущена уже в 2021 году. Об этом заявил исполнительный директор компании-разработчика Андрей Младенцев, пишет РИА Новости.

«Следующее поколение препаратов будут, может, лучше бороться с коронавирусной инфекцией, может, будут бороться с другими мутациями вирусов», - отметил Младенцев.

Напомни, накануне отечественный препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу — на первом этапе его получат 10 тысяч российских аптек.