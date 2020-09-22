Новая версия «Арепливира» может появиться уже в 2021 году

Новая версия препарата для лечения коронавирусной инфекции – «Арепливир» – может быть выпущена уже в 2021 году. Об этом заявил исполнительный директор компании-разработчика Андрей Младенцев, пишет РИА Новости.

«Следующее поколение препаратов будут, может, лучше бороться с коронавирусной инфекцией, может, будут бороться с другими мутациями вирусов», - отметил Младенцев.

Напомни, накануне отечественный препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу — на первом этапе его получат 10 тысяч российских аптек.

Названы сроки поставки препарата от COVID-19 «Арепливир» в регионы

При этом, Младенцев отметил, что для свободного приобретения лекарства им должны быть наполнены 30 тысяч аптек, сообщает телеканал 360.

Стоимость упаковки «Арепливира» в рознице от 12 320 рублей за пачку из 40 таблеток по 200 мг. Между тем, МРОТ сейчас составляет 12 130 рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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