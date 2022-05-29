Новая пандемия будет. Медики рассказали, какое заболевание вызовет массовые заражения

По последним данным Роспотребнадзора, в России нет официально зарегистрированных случаев заражения острым гепатитом неизвестного происхождения. Служба оценивает риск его завоза в страну как минимальный, сообщают в пресс-службе ведомства 29 мая, в воскресенье.

«В Российской Федерации по состоянию на 29 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза оценивается как минимальный», - передает сообщение Роспотребнадзора ТАСС.