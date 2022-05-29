Новая пандемия будет. Медики рассказали, какое заболевание вызовет массовые заражения
Ученые считают, что россиянам не надо опасаться заражения оспой обезьян, гораздо вероятнее, что масштабную пандемию вызовет грипп.
Вспышка оспы обезьян не станет новой масштабной пандемией, делает вывод основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Об этом он заявил в интервью газете El Diario, отметив, что связанное с оспой «немного пугает», но он не думает, «что это будет следующая большая пандемия».
По последним данным Роспотребнадзора, в России нет официально зарегистрированных случаев заражения острым гепатитом неизвестного происхождения. Служба оценивает риск его завоза в страну как минимальный, сообщают в пресс-службе ведомства 29 мая, в воскресенье.
«В Российской Федерации по состоянию на 29 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза оценивается как минимальный», - передает сообщение Роспотребнадзора ТАСС.
Медики соглашаются с тем, что человечеству следует опасаться не роста числа заболеваний оспой обезьян, а заражением иными вирусами. Например, гриппом, подчеркнула доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова. Она напомнила, что серьезная эпидемия гриппа случалась, например, в годы Первой мировой войны.
«Всемирная организация здравоохранения нам говорит о том, что пандемия гриппа грядет, никто не сомневается, что она будет», - отметила она в пресс-центре НСН.
Ранее миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс предложил создать международное сообщество экспертов для выявления новых пандемий в мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru