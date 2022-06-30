«Неадекватные цифры!» Экс-депутат ГД возмутился штрафами за выброшенный из машины мусор

Накануне депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за незаконный выброс мусора из автомобиля. Теперь максимальная мера наказания составляет 200 тысяч рублей штрафа с возможной конфискацией транспортного средства. Для физических лиц штраф будет составлять до 15 тысяч рублей.

«Это какие-то нереальные цифры. Эту идею я предлагал еще более 10 лет назад. Мы ее обсуждали на одной из площадок Госдумы, но проблема упиралась в отсутствие доказательной базы. То есть, как наказывать водителя, если это может быть только со слов другого водителя, который следовал за автомобилем, из которого был выброшен мусор. Предполагалось, что может быть снято фото или видео этого действия. Но 10 лет назад эту проблему я оставил. Меня удивляет сам факт принятия законопроекта в третьем чтении с такими санкциями, потому что они просто неадекватные! У нас максимальное наказание для физических лиц – это пять тысяч рублей за нарушения ПДД. Только для пьяной езды штраф подняли до 30 тысяч. Здесь, как мы видим, штраф до 15 тысяч», - сказал Лысаков.

По его словам, сумма штрафа должна исходить из соразмерности и общественной вредности поступка. Также Лысаков отметил, что вместо штрафа мусорящих граждан можно было бы привлекать к общественно-полезным работам.