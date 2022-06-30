«Неадекватные цифры!» Экс-депутат ГД возмутился штрафами за выброшенный из машины мусор
Для физических лиц штраф за выброс мусора в пять тысяч рублей был бы достаточным, отметил в эфире НСН Вячеслав Лысаков.
Штрафы для физических лиц до 15 тысяч рублей за выброс мусора из автомобиля выглядят неадекватными, даже за более грубые нарушения ПДД накладывается штраф меньше, заявил бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за незаконный выброс мусора из автомобиля. Теперь максимальная мера наказания составляет 200 тысяч рублей штрафа с возможной конфискацией транспортного средства. Для физических лиц штраф будет составлять до 15 тысяч рублей.
«Это какие-то нереальные цифры. Эту идею я предлагал еще более 10 лет назад. Мы ее обсуждали на одной из площадок Госдумы, но проблема упиралась в отсутствие доказательной базы. То есть, как наказывать водителя, если это может быть только со слов другого водителя, который следовал за автомобилем, из которого был выброшен мусор. Предполагалось, что может быть снято фото или видео этого действия. Но 10 лет назад эту проблему я оставил. Меня удивляет сам факт принятия законопроекта в третьем чтении с такими санкциями, потому что они просто неадекватные! У нас максимальное наказание для физических лиц – это пять тысяч рублей за нарушения ПДД. Только для пьяной езды штраф подняли до 30 тысяч. Здесь, как мы видим, штраф до 15 тысяч», - сказал Лысаков.
По его словам, сумма штрафа должна исходить из соразмерности и общественной вредности поступка. Также Лысаков отметил, что вместо штрафа мусорящих граждан можно было бы привлекать к общественно-полезным работам.
«Для физических лиц штраф за выброс мусора в пять тысяч рублей был бы достаточным. Здесь мне не очень понятно такое увеличение максимально принятого штрафа для физических лиц в три раза. Наказывать надо, но должна быть соразмерность. За более, скажем так, грубые нарушения ПДД, накладывается штраф меньше, чем за данное деяние. Оно, конечно, очень неприятное. Это такой показатель свинства и отсутствие культуры. Но, тем не менее, надо исходить из соразмерности и общественной вредности деяния. Например, ряд стран показательно, за нарушения ПДД, привлекает к общественно-полезным работам. Желательно больше использовать такую норму», - указал Лысаков.
При этом автоэксперт отметил, что штраф до 200 тысяч рублей за выброшенный мусор для юрлиц является вполне нормальным. Он подчеркнул, что многие водители грузовиков на регулярной основе вываливают кучи мусора на обочины дорог.
«Если вопрос касается мусора, который вываливает грузовики… Я регулярно вижу, перемещаясь в сторону своей дачи, как периодически лежит куча мусора, которая тайно была вывалена водителем грузовика на обочине дороги. За такие действия 200 тысяч – это нормальная цена. Но только в том случае, если это не выброс пачки сигарет из окна или пустой бутылки. И в том случае, если мусор в промышленном объеме выброшен водителем и автомобиль принадлежит к конкретному юридическому лицу», - резюмировал Лысаков.
Так, законопроект также ужесточает наказание для тех, кто оставляет мусор в неположенных местах без использования автомобиля. Теперь он будет 2000-3000 рублей при первом нарушении и 3000-5000 – при повторном.
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