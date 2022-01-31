«Новая газета» подала в СК заявление против Кадырова, назвавшего «террористами» члена СПЧ и журналистку

Кадыров 24 января разместил в Telegram пост, в котором назвал Каляпина и Милашину «пособниками террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики». Заявление прозвучало на фоне ситуации с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.

«Новая газета» просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а», ч.2 ст.282 УК).

Член Совета по правам человека Игорь Каляпин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что стал «личным врагом Кадырова еще в 2014 году.

«У него все, кто не согласен с его действиями, медленно объявляются террористом или врагом народа. И потом, по его словам, этих людей надо задерживать, расстреливать, закапывать под землю. Это происходит систематически – чего тут необычного?», - отметил он.

