«Новая газета» подала в СК заявление против Кадырова, назвавшего «террористами» члена СПЧ и журналистку
«Новая газета» требует возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Соответствующее заявление подано на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщается на сайте издания.
Кадыров 24 января разместил в Telegram пост, в котором назвал Каляпина и Милашину «пособниками террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики». Заявление прозвучало на фоне ситуации с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.
«Новая газета» просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а», ч.2 ст.282 УК).
Член Совета по правам человека Игорь Каляпин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что стал «личным врагом Кадырова еще в 2014 году.
«У него все, кто не согласен с его действиями, медленно объявляются террористом или врагом народа. И потом, по его словам, этих людей надо задерживать, расстреливать, закапывать под землю. Это происходит систематически – чего тут необычного?», - отметил он.
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