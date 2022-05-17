Песков опроверг данные о готовящемся визите Путина в Анкару

Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина на деловую встречу, которая якобы может состояться в скором времени.

Представитель Кремля опроверг эту информацию, отметив, что подготовка поездки российского лидера не ведется.

