Песков опроверг данные о готовящемся визите Путина в Анкару

Визит президента России Владимира Путина в Турцию в ближайшие недели не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

СМИ: Путин посетит Турцию в ближайшие дни

Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина на деловую встречу, которая якобы может состояться в скором времени.

Представитель Кремля опроверг эту информацию, отметив, что подготовка поездки российского лидера не ведется.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеТурцияДмитрий ПесковВладимир Путин
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