В «Газпроме» заявили о бесплатном доведении газа до участков
В дома площадью до 300 квадратных метров бесплатно проведут газ, заявил гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в эфире «России-1».
Густов отметил, что операторы будут строить газопроводы до границ земельных участков. В Минэнерго подчеркнули, что теперь сроки подключения участков к газу сократятся в два раза.
Правительство 6 мая утвердила дорожную карту по газификации российских регионов. Предполагается, что к 2030 году уровень газификации вырастет на 10% до 82,9%. Граждане смогут подключаться к газовым сетям быстрее и с меньшими затратами.
Ранее президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию поручил реализовать программу без привлечения средств граждан, пишет RT. При этом «Свободная пресса» сообщала, что чистая прибыль «Газпрома» сократилась почти в 10 раз.
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