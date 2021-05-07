В «Газпроме» заявили о бесплатном доведении газа до участков

Правительство 6 мая утвердила дорожную карту по газификации российских регионов. Предполагается, что к 2030 году уровень газификации вырастет на 10% до 82,9%. Граждане смогут подключаться к газовым сетям быстрее и с меньшими затратами.

Ранее президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию поручил реализовать программу без привлечения средств граждан, пишет RT. При этом «Свободная пресса» сообщала, что чистая прибыль «Газпрома» сократилась почти в 10 раз.

