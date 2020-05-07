Ношение масок в Петербурге станет обязательным требованием
Власти Петербурга объявили, что ношение медицинских масок, которое раньше лишь рекомендовалось, станет обязательным требованием в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замгубернатора города Евгения Елина.
Согласно Елину, соответствующее решение будет принято, чтобы компенсировать послабление ограничений по режиму самоизоляции. Он не назвал конкретной даты, однако отметил, что решение последует за возобновлением деятельности ряда компаний.
Замгубернатора уточнил, что маску должны будут носить все горожане, появляющиеся в общественных местах. Также, по словам Елина, планируется ввести обязательное ношение перчаток.
Ранее 30 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому петербуржцам рекомендуется носить защитные маски в общественных местах.
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