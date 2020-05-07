Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки выявлено в Москве (6703), Московской (842) и Нижегородской (312) областях. Такие данные приводит сайте стопкоронавирус.рф.

При этом больше всего случаев за всё время эпидемии в России также выявлено в Москве - 92 676. Далее следует Московской области, где свыше 17,6 тысяч инфицированных. На третьем месте расположился Санкт- Петербург – там более 6 тысяч заразившихся COVID-19, отмечает RT.

По данным на 7 мая, всего в России зарегистрировано 177 160 инфицированных в 85 регионах.

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Ранее НСН писала, что за прошедшие сутки в Москве госпитализировали меньше пациентов с COVID-19, чем вылечили и выписали из больниц. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что динамика госпитализации в мегаполисе находится на стабильном уровне. При этом Собянин подчеркнул, что распространение коронавирусной инфекции в России продолжается и власти страны должны быть готовы к разным сценариям.

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ФОТО: pixabay.com
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