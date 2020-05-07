Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки выявлено в Москве (6703), Московской (842) и Нижегородской (312) областях. Такие данные приводит сайте стопкоронавирус.рф.

При этом больше всего случаев за всё время эпидемии в России также выявлено в Москве - 92 676. Далее следует Московской области, где свыше 17,6 тысяч инфицированных. На третьем месте расположился Санкт- Петербург – там более 6 тысяч заразившихся COVID-19, отмечает RT.

По данным на 7 мая, всего в России зарегистрировано 177 160 инфицированных в 85 регионах.