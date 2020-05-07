Москва переходит в «масочный режим» с 12 мая
Власти Москвы вводят режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Как пишет Интерфакс, об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. Он начнёт действовать с 12 мая.
При этом, градоначальник подчеркнул, что пока говорить об ослаблении режима ограничений в столице рано.
Напомним, так называемый масочный режим уже действует во многих регионах России. Так, 4 мая о его введении объявили власти Тульской области. Согласно постановлению губернатора региона Алексея Дюмина, гражданам области рекомендуется носить медицинскую маску при выходе на улицу. Мера вводится до 11 мая.
Власти заявили, что обеспечат в достаточном объеме наличие масок в аптеках. Кроме того, до 6 мая региональный Минтруд определит категории граждан, которым маски будут выданы бесплатно.
5 мая стало известно, что масочный режим введут на территориях семи районов Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко. А на территории республики Крым масочный режим введут с 12 мая, отмечает РИА ФАН.
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