Нормы терпимости дачников к соседям пропишут в Гражданском кодексе
В Гражданский кодекс готовятся внести ряд поправок, которые детально пропишут соседские права, рассказал в интервью «Российской газете» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, речь идёт о разумных ограничениях, на которые собственник земельного участка может пойти в интересах соседей.
В частности, собственнику придётся терпеть запахи, копоть, шумы и вибрации с соседского участка, если подобное воздействие не влияет на использование его земельного участка или не превышает установленные нормативы, объяснил Крашенинников. Когда таких нормативов нет, предлагается исходить из местоположения участка или «из обычая».
Главный принцип — взаимное уважение, подчеркнул Крашенинников. Нельзя углублять свой участок так, чтобы соседний лишился опоры, вырыть колодец таким образом, чтобы воды не оказалось у соседа, пояснил депутат.
Проект закона предполагает, что собственнику будет запрещено возводить сооружение, которое «повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок», пишет РЕН ТВ. На самоуправство соседи смогут пожаловаться правоохранителям, и собственника вынудят свести здание, которое, к примеру, загораживало свет, говорится в материале.
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