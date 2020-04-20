Нормы терпимости дачников к соседям пропишут в Гражданском кодексе

В частности, собственнику придётся терпеть запахи, копоть, шумы и вибрации с соседского участка, если подобное воздействие не влияет на использование его земельного участка или не превышает установленные нормативы, объяснил Крашенинников. Когда таких нормативов нет, предлагается исходить из местоположения участка или «из обычая».

Главный принцип — взаимное уважение, подчеркнул Крашенинников. Нельзя углублять свой участок так, чтобы соседний лишился опоры, вырыть колодец таким образом, чтобы воды не оказалось у соседа, пояснил депутат.

Проект закона предполагает, что собственнику будет запрещено возводить сооружение, которое «повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок», пишет РЕН ТВ. На самоуправство соседи смогут пожаловаться правоохранителям, и собственника вынудят свести здание, которое, к примеру, загораживало свет, говорится в материале.

