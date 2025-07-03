«Это унизительно!»: Учителя отказались сдавать ЕГЭ по своим дисциплинам
Все учителя окончили вуз, где сдали экзамены по специальности, а многие уже и сами сдавали ЕГЭ при окончании школы, заявил НСН член Совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
ЕГЭ – это примитивный экзамен для специалиста, поэтому попытка обязать учителей сдавать этот экзамен унизительна, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.
56% жителей России считают необходимым, чтобы педагоги сдавали ЕГЭ по преподаваемым ими дисциплинам. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob. Луховицкий назвал это показателем неуважительного отношения к учителям.
«Сегодня нет никакой обязанности учителей периодически сдавать ЕГЭ. Это делается в некоторых регионах полуофициально. Директоров принуждают, чтобы учителя сдавали ЕГЭ. На мой взгляд, это незаконно и бессмысленно, потому что большинство учителей и так в свое время ЕГЭ сдали. Все учителя окончили вуз, где сдали экзамены по специальности. Я не знаю другой профессии, в которой периодически заставляли бы работников проходить какие-то самые примитивные по уровню экзамены. ЕГЭ – это не университетский курс. Для специалиста-учителя, который работает в старших классах, сдача ЕГЭ – это унизительно. Его заставляют проходить экзамен, прохождению которого он учит детей. Это одно из проявлений общего отношения к учителям – подозревать их в некомпетентности. Это удобно, так как в таком случае работнику якобы можно мало платить», - объяснил он.
Великий русский поэт Александр Пушкин не сдал бы Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за его формализации, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
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