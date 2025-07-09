Совладелец ФК «Торпедо» Леонид Соболев принял решение распустить команду
Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев намерен распустить команду. Об этом сайту aif.ru заявил его адвокат Андрей Алешкин.
По словам юриста, бизнесмен объявит об этом в случае, если команда будет исключена из Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующее заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС запланировано на 10 июля.
«Это решение было довольно тяжёлым... Мне кажется это решение разумным», – заключил Алешкин.
Ранее директору и совладельцу московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву были предъявлены обвинения в подкупе судьи, сообщает RT.
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