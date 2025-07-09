Совладелец ФК «Торпедо» Леонид Соболев принял решение распустить команду

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев намерен распустить команду. Об этом сайту aif.ru заявил его адвокат Андрей Алешкин.

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По словам юриста, бизнесмен объявит об этом в случае, если команда будет исключена из Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующее заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС запланировано на 10 июля.

«Это решение было довольно тяжёлым... Мне кажется это решение разумным», – заключил Алешкин.

Ранее директору и совладельцу московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву были предъявлены обвинения в подкупе судьи, сообщает RT.

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