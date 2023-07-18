«Нормальное»: Сын Ивана Краско рассказал о состоянии отца

Состояние народного артиста России Ивана Краско врачи оценивают, как нормальное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына актёра Фёдора Краско.

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По его словам, 92-летнего артиста, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта, перевели из реанимации в неврологическое отделение центра Алмазова.

«Перевели в палату неврологического отделения. Всё хорошо, состояние нормальное», - заявил Краско-младший.

Ранее певец и композитор Дмитрий Дунаев заявил, что в больницу с отравлением был госпитализирован телеведущий Николай Дроздов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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