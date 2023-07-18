«Нормальное»: Сын Ивана Краско рассказал о состоянии отца

По его словам, 92-летнего артиста, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта, перевели из реанимации в неврологическое отделение центра Алмазова.

«Перевели в палату неврологического отделения. Всё хорошо, состояние нормальное», - заявил Краско-младший.

Ранее певец и композитор Дмитрий Дунаев заявил, что в больницу с отравлением был госпитализирован телеведущий Николай Дроздов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

