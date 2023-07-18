«Нормальное»: Сын Ивана Краско рассказал о состоянии отца
Состояние народного артиста России Ивана Краско врачи оценивают, как нормальное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына актёра Фёдора Краско.
По его словам, 92-летнего артиста, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта, перевели из реанимации в неврологическое отделение центра Алмазова.
«Перевели в палату неврологического отделения. Всё хорошо, состояние нормальное», - заявил Краско-младший.
Ранее певец и композитор Дмитрий Дунаев заявил, что в больницу с отравлением был госпитализирован телеведущий Николай Дроздов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал Сырский назвал единство военного руководства преимуществом Украины
- В Госдуме призвали создать банк ДНК-проб военнослужащих
- В Минкульте Украины заявили о плане по популяризации английского языка
- Госдума приняла закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе
- Телеканал ТВ-3 оштрафовали за распространение ЛГБТ
- Глава ВЦИОМ разделил покинувших Россию после начала СВО на три группы
- В Сети появилась речь Мбаппе, заготовленная на случай ухода из «ПСЖ»
- Песков: удары по портам Одессы – возмездие за Крымский мост
- «Нормальное»: Сын Ивана Краско рассказал о состоянии отца
- Названы самые популярные процедуры у россиян в санаториях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru