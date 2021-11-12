Песков вакцинировался «Спутник Лайтом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков привился от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Песков рассказал, что прошёл вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» спустя время после перенесённой коронавирсуной инфекции. «Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела», – объяснил пресс-секретарь. Песков отметил, что перенёс прививку легко – температура была всего один день.

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Ранее пресс-секретарь, отвечая на вопрос о дате ревакцинации Владимира Путина, рассказал, что у президента сохраняется высокие титры антител после прививки. О дате ревакцинации Путин сообщит сам, отметил Песков.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВакцинация
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