Номинальному собственнику автомобиля грозят штрафы и проблемы с правами

Номинальные собственники автомобилей, которые соглашаются зарегистрировать машину на свое имя, могут столкнуться с рядом серьезных последствий. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

В случае ДТП, если водитель не имеет действующего полиса ОСАГО, суды часто возлагают всю материальную ответственность, включая моральный ущерб, на собственника транспортного средства. В 70-80% случаев виновным назначают именно его.