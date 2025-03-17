Номинальному собственнику автомобиля грозят штрафы и проблемы с правами
Номинальные собственники автомобилей, которые соглашаются зарегистрировать машину на свое имя, могут столкнуться с рядом серьезных последствий. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.
В случае ДТП, если водитель не имеет действующего полиса ОСАГО, суды часто возлагают всю материальную ответственность, включая моральный ущерб, на собственника транспортного средства. В 70-80% случаев виновным назначают именно его.
Помимо этого, передача управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, также может привести к штрафам, согласно КоАП. Если номинальный собственник окажется в такой ситуации, ему грозит штраф в размере до 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Также Воропаев отметил, что номинальный собственник может быть вынужден оспаривать штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами, если реальный владелец автомобиля не оплатит их. В случае накопления значительного числа неоплаченных штрафов ему могут ограничить выезд за границу, передает «Радиоточка НСН».
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