Номера на машины начнут выдавать в автосалонах с 1 января
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому покупатели новых автомобилей с 1 января 2020 года начнут получать госномера непосредственно в автосалоне, не посещая ГИБДД, пишет «Коммерсант».
При этом воспользоваться услугой постановки автомобиля на учет получится не во всех дилерах, а только в тех, кто включен в специальный реестр МВД. Кроме того, продавец должен будет иметь сотрудников, специально обученных для осмотра автомобилей, отмечает РИА ФАН.
Отметим, что с 1 ноября 2019 года в России при покупке новых автомобилей перестали выдавать традиционные Паспорта транспортных средств (ПТС) – их перевели в электронный вид, сообщает RT.
Кроме того, с 2020 года в России могут запустить систему электронных договоров купли-продажи транспортных средств, сообщает Ura.ru.
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