Шкуматов: Россияне официально богатеют и пересаживаются на общественный транспорт
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
В Минфине одобрили законопроект по реформе ОСАГО
Министерство финансов РФ согласовало положительный отзыв на новый законопроект по дальнейшей реформе ОСАГО, который был внесен группой депутатов вместо изначального правительственного. Он не предусматривает повышения страхового возмещения за вред жизни или здоровью до двух миллионов рублей.
Петр Шкуматов: «К сожалению, депутаты не предусмотрели повышение страхового возмещения за вред жизни или здоровью, он остается на прежнем уровне – 500 тысяч рублей. Также из депутатского законопроекта исключены нормы об отмене коэффициентов территории и мощности. Хочу спросить, зачем вообще вносить такой законопроект, из которого вычеркнули все, что было важно», – говорит в интервью НСН Пётр Шкуматов.
У пьяных водителей будут изымать личный транспорт
Госавтоинспекция РФ внесла вопросы изъятия автомобилей у нетрезвых водителей в проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Ожидается, что новый Кодекс может быть принят в следующем году, а вступить в силу — с 1 января 2021 года.
Петр Шкуматов: «Выплаты по ОСАГО не станут больше, а вот жесткость наказаний вырастет. В проекте нового Кодекса Госавтоинспекция рассматривает механизмы по изъятию автомобилей, но вот механизмы защиты водителей от действий недобросовестных инспекторов ДПС отсутствуют», – подчеркивает он для НСН.
Полицейский залил виски в стеклоомыватель служебного авто. В МВД идет проверка
МВД проводит служебную проверку после появления в социальных сетях видео, на котором мужчина в форме ДПС заливает виски в бак стеклоомывателя служебного автомобиля.
Петр Шкуматов: «Поскольку защищать водителей будет некому после принятия Кодекса и начала конфискации автомобилей, недобросовестные полицейские смогут заливать в бачок стеклоомывателя дорогостоящие коньяк или виски чуть ли не каждый день. Сегодня же это пока в диковинку, но, поверьте, это только начало», – отметил он в беседе с НСН.
Цены на новые автомобили подорожают в 2020 году
В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.
Петр Шкуматов: «По данным Росстата, доходы россиян беспрецедентно растут. А в реальности, оказывается, ожидается снижение продаж новых автомобилей в среднем на 8%. Видимо, наши разбогатевшие соотечественники действительно сделали правильный выбор, что пересели на общественный транспорт и велосипеды», – сказал НСН Пётр Шкуматов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Появилось видео депутатского побоища в Верховной раде
- Горринг из «Росгеологии» получил три с половиной года колонии
- «Беспардонная ложь»: Путин – о резолюции Европарламента о Второй мировой
- В Совфеде предложили провести в России собственную Олимпиаду
- Сурков назвал слова Авакова о саммите в Париже «фантазиями пьяного»