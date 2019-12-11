Шкуматов: Россияне официально богатеют и пересаживаются на общественный транспорт

Петр Шкуматов: «Поскольку защищать водителей будет некому после принятия Кодекса и начала конфискации автомобилей, недобросовестные полицейские смогут заливать в бачок стеклоомывателя дорогостоящие коньяк или виски чуть ли не каждый день. Сегодня же это пока в диковинку, но, поверьте, это только начало», – отметил он в беседе с НСН.

