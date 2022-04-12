Nokia покинет российский рынок
12 апреля 202209:17
Финская компания Nokia прекратит свою деятельность в России. Об этом рассказал генеральный директор организации.
В начале марта СМИ сообщили, что Nokia на фоне введения антироссийских санкций и ситуации на Украине прекратит поставки своего оборудования в РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru