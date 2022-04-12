Nokia покинет российский рынок

Финская компания Nokia прекратит свою деятельность в России. Об этом рассказал генеральный директор организации.

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В начале марта СМИ сообщили, что Nokia на фоне введения антироссийских санкций и ситуации на Украине прекратит поставки своего оборудования в РФ.


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ФОТО: Nokia 3310. Фото с сайта intoday.in
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