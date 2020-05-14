«Ночные волки» подались в волонтеры в период пандемии

«Все "Ночные волки" сейчас в волонтёрах во всех регионах России. Мы сейчас занимаемся конкретным делом. Когда эта напасть пришла в Россию, мы, как мобильная многочисленная организация, у которой во многих областях есть отделения, не могли остаться в стороне. Начали с Севастополя, а потом уже все регионы подхватили. Так сложилось, что у нас в городе-герое оказалось много друзей преклонного возраста, которые очень удивили нас, ещё во время наших первых Байк-Шоу в Севастополе. Эти пожилые люди вызывали у нас восхищение своей любовью к России и желанием защитить её. Потом мы встречались с ними на многих акциях в поддержку оторванного от России города русской славы. Они ради России на амбразуру готовы были лечь, насколько сильно было желание вернуться домой. Я говорю об организации "Дети войны", уже молчу про ветеранов, к сожалению, их осталось совсем мало. И сейчас, когда коронавирус пришел в Россию, мы в первую очередь подумали о них, многих из них мы знаем лично. Ведь кто-то остался без мужей, дети в других регионах в этот период времени находятся, и они одни. Желание помочь им подтолкнуло нас к волонтерским действиям. А наш порыв потом подхватили другие регионы. Мы не только от государства ждем помощи, но и сами помогаем, чем можем, добавляя в продуктовые наборы, ещё и что-то лично от себя. Московский Байк-Центр превратился сейчас в базу, куда приходит и где распределяется по адресам волонтерская помощь. И все мотоциклисты, которые хотят быть причастны, присоединяются. Потому что есть вещи, в которых ты не можешь не участвовать, которые выше даже чувства самосохранения», – говорит он.

Также байкер рассказал, что, несмотря на отсутствие Парада и массовых мероприятий по случаю 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, «Ночные Волки» по-своему отметили великий праздник и надолго запомнят минувшее 9 мая.

«Удивительный День Победы прошел для нас в этом году! Нам удалось сделать что-то большое. И это ощущение остается до сих пор. У людей, кто был с нами, надолго останутся эти встречи и в голове, и в сердце. Самой большой наградой была благодарность ветеранов в ответ», – делится мотоциклист своими впечатлениями.

Ранее лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов в интервью НСН вспомнил о том, что для Севастополя сделал экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Бывший градоначальник скончался в декабре 2019 года.

