Хирург поблагодарил Лужкова за Севастополь
Александр «Хирург» Залдостанов в интервью НСН заявил, что Юрий Лужков радел не только за родную Москву, но и за Севастополь.
Помощник экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов раскрыл подробности его смерти. В Мюнхенской клинике бывшему градоначальнику сделали операцию на сердце. Хирургическое вмешательство закончилось успешно, однако после него начались осложнения.
Лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН заявил, что благодарен Юрию Лужкову за помощь Севастополю.
«Мне Лужков запомнился, как человек, радеющий за Севастополь. Он помогал городу в момент оккупации, мне это очень нравилось. Он как будто бы предвидел его дальнейшую историю, пытался что-то предвидеть, что-то поменять. Впрочем, много в его жизни было хорошего, сделанного для Москвы», - рассказал он.
Ранее известный певец Лев Лещенко отметил в интервью НСН огромный вклад Лужкова в преображение столицы, и назвал его глубоко порядочным и сердечным человеком.
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