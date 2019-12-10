Хирург поблагодарил Лужкова за Севастополь

Помощник экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов раскрыл подробности его смерти. В Мюнхенской клинике бывшему градоначальнику сделали операцию на сердце. Хирургическое вмешательство закончилось успешно, однако после него начались осложнения.

Лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН заявил, что благодарен Юрию Лужкову за помощь Севастополю.

«Мне Лужков запомнился, как человек, радеющий за Севастополь. Он помогал городу в момент оккупации, мне это очень нравилось. Он как будто бы предвидел его дальнейшую историю, пытался что-то предвидеть, что-то поменять. Впрочем, много в его жизни было хорошего, сделанного для Москвы», - рассказал он.